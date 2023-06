Elecciones en Córdoba: Juez pidió abrir las urnas para verificar las actas del escrutinio provisorio

De esta manera, se refirió a la demora en conocerse los datos y que no se escrutó el 5,10 de los votos, los cuales se hará recién en el recuento definitivo que comenzará este miércoles.



"En 25 años de poder el Gobierno no pudo organizar una elección", cuestionó Juez, que hasta ahora no reconoció la derrota: "Estoy preparado para la derrota, pero no para el manoseo. Si la Justicia confirma que el ganador es (Martín) Llaryora, lo voy a buscar y lo abrazo", remarcó, y en algunos medios había acusado al oficialismo de haber "repartido droga" para imponerse en los comicios.