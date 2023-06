Axel Kicillof: “Si gana la oposición se viene un ajuste acompañado por un proceso de represión”

"En 2015 la llamaban la campaña del miedo. Pero ahora dicen de manera descarnada lo que van a hacer. Ya no es campaña del miedo, es miedo directamente", dijo y recordó que el ex presidente decía "voy a subir la jubilación, voy a subir los salarios, va a haber más empleo, no van a perder ningún derecho, lo que tenemos no lo vamos a perder’ y prometía "la revolución de la alegría".