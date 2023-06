Claves para lograr la economía circular

Se trata de un modelo de producción y consumo que implica repensar, reducir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para minimizar los desperdicios y aprovechar al máximo los recursos. La emprendedora advierte, no obstante, que hay urgencia en que la población modifique sus maneras de producir y de consumir. Y esto implica posturas personales, empresarias y estatales, y en todos los aspectos hay diferentes miradas, con barreras ligadas a la idiosincrasia y a la cultura locales. En lo personal, “el consumidor tucumano sigue siendo más bien tradicional; el consumo consciente crece en forma paulatina, aunque no con la velocidad advertida en otras provincias”, dice. En lo que hace a empresas, si bien hay interés en iniciativas para el cambio, “aún falta capacidad técnica para expandir el modelo de economía circular o de triple impacto”. Advierte, en este sentido, que el progreso de esa cultura de cambio depende más de la iniciativa privada que del propio Estado. Y entonces se puede percibir que hay avances y retrocesos, proyectos de avanzada y estructuras contaminantes anquilosadas. La especialista elogia en particular el compromiso existente en el Municipio de Tafí Viejo, donde expresa que hay un movimiento hacia un cambio profundo y no meramente de marketing.