Despedida en "La Bombonera": Román-Messi, de una leyenda a otra

“Messi, Messi, Messi, me tenés que perdonar, en La Boca el más grande, el más grande es Román”. Lionel Messi es rey en todos lados, pero no en La Boca. Apenas pisó el césped de La Bombonera, la hinchada le hizo saber que allí el número 1 no es otro que Juan Román Riquelme.