Avanco apuesta a Yerba Buena con un proyecto de excelencia: One Residence

Así lo explica el Ingeniero Rubén Rojkés, CEO y socio fundador de Avanco: “siempre supimos que en algún momento íbamos a concretar un desarrollo en Yerba Buena. Una firma como Avanco, con más de 30 años de trayectoria y que ya había iniciado una expansión hacia las afueras de San Miguel de Tucumán, no podía faltar en una zona tan importante. Pero no lo íbamos a hacer de cualquier manera ni en cualquier lugar, anteriormente tuvimos varios ofrecimientos de tierra en la zona pero ninguno con una ubicación tan buena como la que ahora sí hemos elegido. No tengo dudas de que estamos en el lugar más lindo, más práctico, más vivible y más jerarquizado de la Avenida Perón. Para nosotros, esto ha sido fundamental para enamorarnos definitivamente del proyecto, pues, como siempre digo, si no nos enamoramos no podemos llevarlo a cabo. La ubicación, sumado a lo que nosotros somos capaces de ofrecer, definen un combo perfecto. Quien elija One Residence ni siquiera tendrá que sacar el auto para salir a tomar un café o a cenar.”