Nicolás Pino: “La producción sigue en baja y todavía no mostró la gravedad”

Sin embargo, Pino remarcó que no importa el color de la bandera política y fue contundente con el pedido del campo. “Los que pretendan conducir Argentina a partir del 10 de diciembre van a tener que ser muy claros y concretos con lo que estamos pidiendo. Se cortó el crédito, ahora las cosas tienen que ser de contado. La sociedad y los productores están cansados y ya no van a dar cheques en blanco a ningún candidato que haga lindos anuncios sin estar respaldados con conocimiento de cómo se van a hacer las cosas”, y señaló que la oposición no es clara con las decisiones futuras en el sector agrícola, “el tema del derecho de exportación no sirve en Argentina porque el dinero no fue invertido en escuelas ni en rutas. Entiendo el gasto del estado en ayuda social a una sociedad tan golpeada y con índices de pobreza avergonzantes, lo que no voy a entender nunca es el mal gasto del estado”.