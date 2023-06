La Sociedad de Psiquiatría respondió a los psicólogos

La presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Tucumán, Myriam Figueroa, dijo que “la palabra soborno nos ha herido profundamente porque el soborno es literalmente un delito. Es cierto que les han dado un bono a los psiquiatras; no es un soborno, es una retribución al trabajo, son honorarios médicos, gente que ha pasado 11 años de su vida estudiando como médicos y haciendo la especialidad”. Analizó que “los psicólogos estudian cinco años, no es por menospreciarlo, son profesiones distintas”. “Nosotros los respetamos muchísimo y trabajamos en conjunto, sabiendo bien qué lugar ocupa cada uno. El psiquiatra es médico y tiene en sus espaldas responsabilidades como la vida de pacientes. El psicólogo puede trabajar profundamente, ayudar muchísimo; la profesión médica lleva mucho esfuerzo: las guardias, el encontrarse cara a cara con la muerte, con la enfermedad grave, con cosas horribles. Que se nos trate de delincuentes ha sonado horrible”, sostuvo. Finalmente, la doctora Figueroa manifestó que el bono “son honorarios correspondientes por su trabajo; si a los psicólogos no se les paga, es un problema de ellos; que hagan planteos gremiales. Lo de soborno lo hemos interpretado como realmente como un insulto, sé que no era la intención, pero me parecería importante que se aclare”.