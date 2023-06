Pato Reichler, la artista visual que busca la otra cara de los cuentos infantiles

En sus redes sociales muestra sus propias interpretaciones de “Pinocho” y de “Caperucita Roja”, pero -aclara en diálogo telefónico con LA GACETA- no son meras versiones. “Elijo un cuento clásico, lo trabajo y lo pinto: cada una de estas historias tiene un costado psicológico y una parte actual. Estos son cuentos aplicables a todas las épocas, y se representan en la realidad de hoy, de alguna manera -explica-; no me resulta difícil hacer estas reinterpretaciones, porque es algo que he conocido desde chica. Estoy muy empapada, y hasta he viajado por los pueblos de Europa donde transcurren algunas de esas historias; creo que veo la realidad de los cuentos, lo que hay detrás”.