“Solsticio vivo” propone conectarse con las raíces

“El folclore tucumano hoy está en una etapa de transición: hay muchos valores no visibilizados que, de repente, disponen de muy pocos lugares en donde poder encontrarlos para consumir su arte. Por ende, el valor del trabajo de cada laburante del arte no le permite vivir de su pasión. Entonces, el artista que hoy quiere hacer música, además tiene que conseguir otro trabajo para poder sobrevivir y mantener un hogar. Los músicos independientes cantan hoy al unísono un himno de protesta en su desempeño y al persistir nos enseñan la valentía de sobreponerse a pesar de todo, buscando las estrategias como esta unión almática que fluirá en ‘Solsticio vivo’, un claro ejemplo para afirmar estamos aquí y no nos vamos”, añade.