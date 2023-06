Quién es el artista venezolano que decidió rendirle homenaje a Messi en Estados Unidos

-Soy fanático del fútbol en general. Desde muy pequeño, claramente no me dediqué a jugarlo, sino a pintarlos. Todo el mundo sabe que Messi es el mejor del mundo y no hay discusión alguna. La noticia del Inter Miami, me cayó como anillo al dedo porque justo vendrá a esta ciudad, donde estoy radicado hace ocho años. Soy el primer artista en pintar un mural de él con esta camiseta y estoy muy orgulloso.