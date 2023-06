"Haber perdido la Capital es un retroceso político importante", reconoció José Cano

Aunque el legislador electo dijo que "hay que consolidar este espacio político. Que se entienda que hay voluntad de transformar a Tucumán". Luego, cerró: "No tenemos que resignarnos; no queremos que la provincia siga en un franco retroceso. Por eso no tenemos que bajar los brazos. Las personas que nos gobiernan tienen -para mí- un sistema político que está agotado. Si nosotros trabajamos y hacemos las cosas distintas, probablemente obtengamos dentro de cuatro años un resultado distinto", explicó.