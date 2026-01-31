Octava Luna:la cartelera

Por Siempre Tucu abre la grilla musical con Los 4 de Córdoba

Las Lunas de Cosquín van apagándose lentamente, pero hasta el último momento están convencidas de seguir brillando. Esta noche será la octava y penúltima en el Festival Nacional de Folclore que convoca a lo mejor del género en suelo cordobés, con entradas presenciales agotadas pero la posibilidad abierta de seguir las presentaciones en vivo y directo por la TV Pública, que comenzará su transmisión con una previa a las 21 y con las actuaciones entre las 22 y las 3 de la madrugada. La cartelera será abierta con lo más tradicional: Juntos, La Leyenda Continúa es el proyecto que reúne a Los 4 de Córdoba y a Por Siempre Tucu -un tributo a Los Tucu Tucu a cargo de Roberto Pérez y Coco Martos, para mantener vivo el legado-, con los temas (como “Luna cautiva”, “Déjame que me vaya”, “La Oma”, “Merceditas”, “Zamba de Alberdi”, “Candombe para José” y “Pescador y Guitarrero” ) y el estilo clásico que ambas formaciones desarrollaron por décadas y en lo que será el debut de este proyecto en Cosquín. La grilla seguirá con la innovación constante de Suna Rocha; los cantautores cordobeses Juan Iñaki y Pablo Lozano (en intervenciones individuales y por separado); Yamila Aguado, elegida cantante Revelación en el Festival del año pasado; Adrián Maggi (Consagración 2020 en Cosquín) y el dúo que integran Fabiana González y Darío Flores, ganador de esta edición del PreCosquín como mejor pareja de baile tradicional y representantes de la sede La Rioja. Aún en horario televisado, el plato fuerte de la jornada será el show de Soledad Pastorutti (foto), en el marco de sus celebraciones por los 30 años de trayectoria y con un amplio repaso de todo su repertorio.