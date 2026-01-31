Secciones
Sociedad

Octava Luna:la cartelera
Octava Luna:la cartelera
Hace 1 Hs

Por Siempre Tucu abre la grilla musical con Los 4 de Córdoba

Las Lunas de Cosquín van apagándose lentamente, pero hasta el último momento están convencidas de seguir brillando. Esta noche será la octava y penúltima en el Festival Nacional de Folclore que convoca a lo mejor del género en suelo cordobés, con entradas presenciales agotadas pero la posibilidad abierta de seguir las presentaciones en vivo y directo por la TV Pública, que comenzará su transmisión con una previa a las 21 y con las actuaciones entre las 22 y las 3 de la madrugada. La cartelera será abierta con lo más tradicional: Juntos, La Leyenda Continúa es el proyecto que reúne a Los 4 de Córdoba y a Por Siempre Tucu -un tributo a Los Tucu Tucu a cargo de Roberto Pérez y Coco Martos, para mantener vivo el legado-, con los temas (como “Luna cautiva”, “Déjame que me vaya”, “La Oma”, “Merceditas”, “Zamba de Alberdi”, “Candombe para José” y “Pescador y Guitarrero” ) y el estilo clásico que ambas formaciones desarrollaron por décadas y en lo que será el debut de este proyecto en Cosquín. La grilla seguirá con la innovación constante de Suna Rocha; los cantautores cordobeses Juan Iñaki y Pablo Lozano (en intervenciones individuales y por separado); Yamila Aguado, elegida cantante Revelación en el Festival del año pasado; Adrián Maggi (Consagración 2020 en Cosquín) y el dúo que integran Fabiana González y Darío Flores, ganador de esta edición del PreCosquín como mejor pareja de baile tradicional y representantes de la sede La Rioja. Aún en horario televisado, el plato fuerte de la jornada será el show de Soledad Pastorutti (foto), en el marco de sus celebraciones por los 30 años de trayectoria y con un amplio repaso de todo su repertorio.

Temas UruguayTV PúblicaAtahualpa Yupanqui
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
LA GACETA transmitirá en vivo la fiesta del Seven de Tafí del Valle
1

LA GACETA transmitirá en vivo la fiesta del Seven de Tafí del Valle

Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos
2

Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos

Los secretos del enólogo de Luigi Bosca, elegida como la Mejor Bodega del Nuevo Mundo
3

Los secretos del enólogo de Luigi Bosca, elegida como la "Mejor Bodega del Nuevo Mundo"

Jaldo, la estrategia del all in y la escasez de fichas
4

Jaldo, la estrategia del "all in" y la escasez de fichas

Adriana Rojas hará sonar su violín vallisto en el Festival Nacional de Cosquín
5

Adriana Rojas hará sonar su violín vallisto en el Festival Nacional de Cosquín

Alerta por la anomalía magnética del Atlántico Sur
6

Alerta por la anomalía magnética del Atlántico Sur

Más Noticias
Retorno a clases: ejecutan obras de refacción en las escuelas tucumanas

Retorno a clases: ejecutan obras de refacción en las escuelas tucumanas

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos

Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos

Las preguntas del caso Érika Antonella Álvarez que aún no tienen respuestas

Las preguntas del caso Érika Antonella Álvarez que aún no tienen respuestas

“Hecho a mano” rinde tributo a María Elena Walsh en Tafí del Valle

“Hecho a mano” rinde tributo a María Elena Walsh en Tafí del Valle

De lo táctico a lo estratégico: cómo usar la IA para pensar mejor, no solo para responder

De lo táctico a lo estratégico: cómo usar la IA para pensar mejor, no solo para responder

Yolanda Ortiz: Los argentinos somos innovadores, pero no sabemos organizarnos para trabajar juntos

Yolanda Ortiz: "Los argentinos somos innovadores, pero no sabemos organizarnos para trabajar juntos"

Comentarios