La falta de médicos en el sistema sanitario

La cuestión ya había sido advertida hace unos meses, cuando los decanos de Medicina del Norte Grande plantearon que en la región hay ausencia o insuficiencia de oferta de atención de la salud en áreas críticas y que las políticas impulsadas por el Estado Nacional son insuficientes, por la fragmentación existente entre las jurisdicciones y por las distorsiones del mercado laboral , entre otras cuestiones. También advirtieron sobre la alta migración de profesionales, calculada en cuatro de cada 10. “La pandemia nos dejó entre 30 y 40% de médicos menos porque durante 2020 y 2021 muchos egresados no hicieron sus prácticas... y ahora estamos buscando la manera de convocarlos nuevamente”, dijo en ese momento que “hemos perdido una legión completa de egresados”. “Nos llamó la atención que en todas las provincias han quedado vacantes muchas residencias médicas, es decir, que no se han presentado a concursar muchos médicos para esas vacantes. Lo que quiere decir que, en unos años, no va a haber especialistas que cubran determinadas áreas vitales como terapia intensiva, neonatología o pediatría”, añadió el titular del Colegio Médico.