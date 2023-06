¿Cómo usamos el tiempo libre? La TV y el celular ocupan el terreno que los libros pierden

Estudio: cuál sería la cantidad de tiempo libre ideal

Según un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, la sensación de felicidad y bienestar suele aumentar en función de la cantidad de tiempo libre de la que disponemos, pero solo hasta cierto punto. ¿Cuál sería el tiempo libre ideal? Basándose en los datos estadísticos que arrojó una encuesta realizada a 35.375 estadounidenses y de dos pruebas realizadas, los expertos descubrieron que las personas que tenían menos de dos horas libres diarias estaban muy estresadas. Pero los que tenían más de cinco horas libres por día, a su vez, tampoco presentaron los niveles más altos del bienestar. En conclusión, tener entre dos y cinco horas libres sería lo óptimo. El estudio también demostró que cuando las personas tienen mucho tiempo libre si lo comparten con otras personas o sienten que lo estaban aprovechando de una manera productiva, no se ven afectados por ese exceso de horas sin una actividad definida.