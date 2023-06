¿Cuánto tiempo libre le dedican los argentinos a sus amigos?

Los varones que trabajan menos de 35 horas semanales tienen casi una hora más de tiempo libre que las mujeres del mismo grupo. Esta brecha en el tiempo libre se reduce a 14 minutos cuando el trabajo remunerado es de 46 horas semanales o más. En los días no laborables, ese mayor 03:19 tiempo libre entre los varones ocupados está condicionado por la distribución inequitativa del trabajo no remunerado: las mujeres ocupadas destinan en sus días no laborables 1:14 horas más al trabajo no remunerado.