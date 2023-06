En el Atlántico: sin rastros de un submarino turístico para ver el Titanic

"Estamos viendo nuevos detalles en este video. Por ejemplo, nunca había visto el nombre del fabricante del ancla, Noah Hingley & Sons Ltd., en el ancla de babor", dijo Rory Golden, experto en Titanic de OceanGate Expeditions y buzo veterano del Titanic, en un comunicado el mes pasado. "He estado estudiando los restos del naufragio durante décadas y he realizado varias inmersiones. No recuerdo haber visto ninguna otra imagen que muestre este nivel de detalle".