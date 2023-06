Pablo Frontini: “Valoro la valentía del equipo para sobreponerse”

Cualquier triunfo vale tres puntos, al margen de si se juega bien o se juega mal, pero la verdadera dimensión de esa recompensa la da el contexto. Y en este caso, la victoria de San Martín se vio potenciada por las derrotas de otros rivales directos en la lucha por los primeros puestos de la zona A. Y esa fue la lectura que hizo Pablo Frontini (foto). “Fue un triunfo importante no sólo porque después del empate de local necesitábamos volver a ganar, sino también en función de los otros resultados, que nos permitieron volver al segundo puesto. También es bueno destacar que el equipo supo levantarse de un primer tiempo que no había sido bueno, donde no había logrado generación de fútbol. El plan de partido había fallado”, admtió el DT.