Ahora murió la mujer que había "revivido" durante su propio funeral

En diálogo con El Universo, Barberán confirmó la noticia: "Esta vez mi madre sí ha muerto (...), mi vida ya no será la misma". Sumado a esto, el hombre afirmó que no recibió ningún informe de las autoridades sobre lo sucedido, a la par que agregó que las cosas "no se van a quedar así". También indicó que la hermana de Montoya se quejó formalmente con el objetivo de identificar al médico que la declaró muerta.