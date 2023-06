El añejo déficit de cargos en la Justicia Federal

Eso es lo que está sucediendo en la Justicia federal desde hace muchos años. Con sólo observar lo que ocurre en el Tribunal Oral Federal tucumano, que debiera tener tres jueces y está en una especie de limbo, ya que una magistrada se jubiló en 2018 (hace cinco años) uy otro en 2021 (hace dos), se aprecia esta situación incomprensible. Los procesos que debe llevar adelante están demorados; los que se aplican se realizan con jueces subrogantes, de otras jurisdicciones, y cabe suponer que se llevan a cabo los juicios que tienen menos complejidad tanto temática como operativa. Lo peor de todo es que no hay siquiera noticias de que los jueves iubilados vayan a ser reemplazados, porque no se está tratando esta situación en el Consejo de la Magistratura, en el Gobierno nacional ni en el Congreso. No es que haya un olvido total: hace dos años se nombró un juez federal, con lo que quedaron cubiertos dos de los tres juzgados de la provincia, y se renovaron dos cargos en la Cámara Federal de Apelaciones (aún hay una vacante). Pero la extrema lentitud con que encaran estos procesos va muy por detrás de la rapidez de los cambios que plantea la misma realidad.