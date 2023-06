Alberto Fernández felicitó a Rossana Chahla: "Un triunfo histórico que nos llena de alegría"

La actual diputada nacional, Rossana Chahla, manifestó esta mañana su agradecimiento con la comunidad capitalina durante las últimas elecciones provinciales. "Quiero agradecer a toda la ciudadanía que me acompañó, a mi familia y a los conductores –Juan Manzur y Osvaldo Jaldo- que depositaron su confianza en mí y a cada uno de nuestros dirigentes que me acompañaron y me ayudaron a lograr lo que queríamos: ser la intendenta de San Miguel de Tucumán".