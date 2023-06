Cartas de lectores: los trenes olvidados

Winston Churchill expresaba que el político se convierte en estadista cuando comienza pensar en las próximas generaciones y no las próximas elecciones. Frase que puede aplicarse a las autoridades de Tafí Viejo, autoras del proyecto del tren elevado, que abarca el Gran San Miguel de Tucumán (Capital, Yerba Buena, Tafí Viejo El Manantial, Banda del Río Salí, Alderetes), extensión 57 km, con tres líneas, más el aporte de la UNT, difundido por LA GACETA. Acoto: podría extenderse a todo Tucumán, cuyos vastos beneficios son insondables, dada la alta densidad poblacional. La falta de empatía con los que viajan en tren de Tucumán a Buenos Aires parte de la precariedad de la estación de Cevil Pozo hasta San Martín-Buenos Aires, que lleva varios meses en esta situación. Nadie se ocupó de traer a la palestra estas loables iniciativas (oposición y oficialismo) ¡Curioso! ¿Verdad? La historia se repite. Hace décadas oscilamos entre empresas públicas o privadas. “Síganme, no los voy a defraudar”. Resultado: enajenación del patrimonio estatal y gravísimas consecuencias, aún perdurables. Gran frustración resultante, con juicios multimillonarios perdidos. Caímos como chorlitos (si yo lo engaño una vez, soy un sinvergüenza; pero si lo engaño dos veces, es porque usted es un tonto, frase sincericida de Benjamin Disraeli). Se puede financiar vendiendo muebles (chatarras variadas) e inmuebles existentes en todos los entes del Estado. Se invirtió en la zona sur para renovar vías con recursos esfumados. Lo mismo sucedió con la compra de material férroo -máquinas y vagones- inservible. Idem con el coche motor que vino, funcionó sólo una vez, abandonado a la intemperie, se oxidaba, por lo que se fue a Salta. O el verso del tren bioceánico, cuyo funcionamiento jamás fue contemplado. Poner en vigencia el juicio de residencia a cada responsable de la administración pública como manera de deslindar responsabilidades, evitando la impunidad reinante. En el Levítico, Dios nos advierte: 19,15: No dictarás sentencia se injustas. No harás favores al pobre, no te inclinarás ante el rico, sino que juzgarás con justicia a tu prójimo.