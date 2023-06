El editorial de Federico van Mameren: "Ganaron los que pusieron más plata"

Recordó luego una entrevista con el ex presidente Mauricio Macri, donde contó "algo que no solamente creo que le pase a él, sino que creo que les pasa a todos los sectores políticos que intentan alguna trasformación o algún cambio. Y nos decía: 'venían y me felicitaban por lo que estaba planificando, por cómo iba a hacer la trasformación, porque encaraba un ajuste. Eso en la mesa, en el debate, en en el análisis de situación. Pero cuando llegaban a la puerta y me decían chau, me decían, ojo, no me toques la mía'. Y Eso está pasando en distintos sectores de la sociedad tucumana, que dicen 'vamos adelante con todo, pero con la mía no'".