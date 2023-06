“Mi amigo hormiga” expone los vínculos en el mundo adolescente

“Partamos de considerar que límite habrá siempre, incluso la libertad humana debe ser una libertad regulada. El arte (el teatro en este caso) no será una excepción, es solo que se deberá regular con las reglas propias del arte. Por ejemplo, en el teatro para niños ¿hay ciertas escenas que yo no puedo (no debo) exponer? Si la respuesta es sí, entonces no todo es representable. O mejor dicho: hay límites. Pero a medida que nos hacemos adultos esa frontera se va desplazando y permitiendo incluir más territorio. Así, todo puede subir al escenario siempre y cuando esté dentro de la regulación o de las leyes que son propias del arte y que permiten separarlo de aquello que no lo es. No todo puede (debe) ser sublimado, pero con el detalle de que quien sublima en el escenario es el actor. El espectador no está sublimando”, precisa.