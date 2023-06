Mayla y Sofía, las primeras gemelas trans cuentan su historia en una serie

"Desde los cuatro años mi mamá sabía que yo me identificaba con otras cosas", reconoció luego Mayla y reveló que, al principio, sus padres pensaron que su hermana la estaba imitando, pero ella sabía que no era así. "Siempre dice que fue un alivio cuando yo me descubrí y charlé con ella", señaló sobre su relación con Sofía.