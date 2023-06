River ganó y no afloja en lo más alto de la tabla

“Era el momento ideal para ganar. Me alegro que le pude dar minutos a los jugadores que no venían jugando mucho. Sabemos que no alcanza con estar bien para ser campeón en River. Lo importante es que siempre se puede estar mejor. Lucas (Beltrán) y Pablo (Solari) están en un gran presente, pero lo de hoy ya pasó. Veremos quienes juegan el sábado, si están bien jugarán, siempre se puede estar mejor”, analizó Demichelis. River no afloja en lo más alto y, aunque faltan siete fechas, en Núñez ya se ilusionan con el título.