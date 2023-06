Mbappé le anunció al PSG que no renovará su contrato

Sin embargo, poco después se conoció que la extensión no era de tres temporadas como tal, sino de 2+1. Algo que no parece estar dispuesto a cumplir el jugador de 24 años, que ahora ha puesto a su club entre la espada y la pared cuando apenas ha finalizado la temporada. Hace unos días afirmó que seguiría "el año que viene, ya que me queda un año de contrato", pero parece que ahora la 'oficialidad' de su decisión de no renovar ha dado un giro de 180 grados a su situación.