Misterio en Chaco: desapareció hace 11 días y detuvieron a su pareja y suegros

Según detalló Ángela, hermana de la desaparecida, “la mamá de César no aceptaba la relación entre ellos”. En ese sentido, fue la misma chica quien le pidió a su familia no vincularse con los Sena: “Nos había pedido que nos mantuviéramos alejados. Ella supuestamente no le tenía miedo a él, pero sí al ambiente de él. Nunca tuvimos mucho contacto con ellos, nunca los conocimos. Ni siquiera fueron al casamiento”.