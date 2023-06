La millonaria herencia que deja Silvio Berlusconi: cuánto es y quiénes son los herederos

La fortuna se dividirá sólo entre los cinco hijos de Berlusconi ya que, pese a haber realizado una boda simbólica en 2.022 con su última pareja, Marta Fascina, no llegaron a casarse legalmente. “La relación de amor, estima y respeto que me une a Marta es tan profunda y sólida que no hay necesidad de formalizarla con matrimonio”, declaró en su momento Silvio.