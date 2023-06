Cisneros: "La intendenta es Chahla; Alfaro sigue de torpeza en torpeza"

También cuestionó la presencia de Horacio Rodríguez Larreta y de Hernán Lombardi. "Me da vergüenza ajena que Rodríguez Larreta, que no puede arreglar su interna con Bullrich, venga a decirnos a los tucumanos cómo debemos votar. Además, él lleva de candidato a jefe de Gobierno a un intendente de otra ciudad; algo inconstitucional", dijo. Y profundizó: "más vergüenza me da que venga Lombardi, que se hizo famoso por ser un ladero de Antonito de la Rúa, responsable de la crisis de 2001".