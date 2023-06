Carta de lectores: medio ambiente

El 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. Fue establecido por la Asamblea General de la ONU (15/12/1972). Se eligió el día 5, porque en esa fecha, en 1972, se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo, cuyo tema central fue el ambiente. La conferencia definió al ambiente como el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales, capaces de causar efectos directos e indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas. En nuestra provincia, tenemos: derrames cloacales, residuos urbanos, contaminación con cachaza y vinaza, ruido, quema de cañaverales y pastizales, inundaciones, desmontes, construcciones en el piedemonte, etc. La provincia, por sus condiciones topográficas, climáticas, hidrológicas y su alta densidad poblacional, es vulnerable y por ello cualquier alteración ambiental impacta sobre agua, suelo, aire, sus componentes bióticos y la salud de las personas. Por ello es necesario contar con mapas de vulnerabilidad ambiental, instrumentos de los que no se dispone. Las políticas de Estado brillan por su ausencia. Son numerosos los pasivos que existen con relación a la preservación, conservación y restauración del ambiente, por ejemplo: falta de acceso a la información ambiental y de un ordenamiento territorial sobre el uso del suelo. Nuestra legislación sobre los agroquímicos es obsoleta, Carecemos de mapas de vulnerabilidad y de planes de emergencia ambiental. Con relación a los bienes culturales, históricos, arqueológicos y arquitectónicos que forman parte de nuestro ambiente, en la práctica no son tenidos en cuenta ni valorados. Lo más importante: carecemos de controles eficientes y de educación ambiental sistemática y permanente. El futuro ambiental de Tucumán, sus ecosistemas y su patrimonio natural dependen fundamentalmente de las decisiones que tomen las autoridades que gobiernan el estado tucumano (los tres poderes, la DP, los municipios y comunas). Deben asumir sus responsabilidades y actuar como lo exigen los mandatos constitucionales y las leyes que un día juraron cumplir. Deben comprender que lo ambiental atraviesa todas las actividades humanas: industriales, turísticas, de salud, educativas, etc. Si todos los medios locales informaran y explicaran con propiedad lo que nos sucede ambientalmente, serían de gran ayuda para iniciar los cambios y mejoras que necesitamos.