Test viral: lo primero que veas indicará cuál es el miedo que no te deja ser feliz

Si al hacer este test de miedo lo primero que notaste es el gran cráneo volcado, significa que tu mayor miedo es la muerte, pero no solo en un sentido biológico. La muerte está conectada a tantos conceptos negativos que todos causan un profundo sufrimiento emocional. Por ejemplo, la muerte de un ser querido también conduce a un desapego definitivo mientras que la “muerte de amor” conduce inevitablemente al final de una relación que tal vez nos hubiera gustado que durara toda la vida. Generalmente lo que temes es el desapego, el alejamiento, el abandono y el fin de las cosas buenas. A veces incluso puede que hayas preferido no empezar algo por miedo a no poder afrontar el momento de su final.