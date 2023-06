James Cameron: “Siempre estaré con los indígenas”

El viernes, en Buenos Aires, Cameron dijo: “me emboscaron”, en referencia a su gira por el norte del país para visitar la planta solar de Cauchari y para participar en el Foro de Desarrollo Sostenible “Sustentabilizando”. “En un conflicto entre la industria extractiva y los derechos indígenas, siempre estaré con los indígenas”, sostuvo Cameron, que aseguró haberse sentido absolutamente usado por las autoridades de Jujuy., donde fue recibido por Gerardo Morales “Fueron grandes anfitriones pero no me contaron la historia completa, no me dijeron que había 35 comunidades que se veían afectadas”. El sábado se reunió con Verónica Chávez, de la Comunidad Santuario Tres Pozos, para escuchar sus reclamos con respecto a la problemática y comenzar a ofrecerles asistencia legal y financiera a través de su fundación internacional Avatar Alliance Foundation. “Voy a investigar más, pero si las comunidades indígenas están siendo atropelladas o ignoradas, lo que parece ser el caso, nos sentimos moralmente obligados a involucrarnos”, aseveró. “Muchas veces me sacaron de contexto pero nunca me habían inventado declaraciones que no dije. No sé si es la forma en que se hace ahora o si esto es común en Argentina”, reflexionó.