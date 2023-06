Los festejos del City duraron más de 24 horas

Además, a horas de lo que fue la consagración, se conoció el motivo de que Julián Álvarez no haya sumado minutos ante los italianos: si el partido se mantenía igualado a la media hora del segundo tiempo sería el turno del ex River. Pero a los 23 minutos Rodri abrió el marcador y ya no se necesitaba otro punta en la cancha. Si bien Haaland estaba cansado en los últimos minutos Pep decidió no arriesgar, por una cuestión de altura y juego defensivo del noruego.