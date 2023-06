Juan Darthés rompió el silencio: “La Justicia ya emitió dos fallos claros y contundentes”

El mensaje de Juan Darthés

Aún en Brasil, Darthés eligió hablar al público que lo acompañó durante todo el proceso legal que se inició con la acusación de Fardín. “Hablar de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo, del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso porque creo que cada uno tiene sus luchas”, inició diciendo el actor en su alegato.