Elecciones en Tucumán: Elías de Pérez y Canelada pidieron el fin del sistema de acoples

Por su parte, Canelada remarcó que los reportes que le llegaban de fiscales de toda la capital indicaban "que estamos viendo lo que para mí es el mensaje final de que el sistema de acoples no va más, que hay que dejarlo de lado. Hemos peleado ocho años para tener un sistema moderno, ágil, transparente, pero lamentablemente, quienes tienen mayoría no han querido hacerlo -dijo-. Es imposible que existan cuarenta, o sesenta modelos de provincia de Tucumán distinto. No puede ser que existan tantos partidos. Hoy los partidos políticos son sellos de goma. El verdadero dueño del sistema democrático es el pueblo de Tucumán, no son los políticos", resaltó el legislador, quien se postula como candidato a concejal por la capital.