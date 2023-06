Sara Mesa: “Siempre me sorprende que me lean”

Hay unos párrafos que hacen de disparador al inicio de La familia (Anagrama, 2022), la novela de la española Sara Mesa. El padre le sugiere a su hija adoptada que no cierre con llave su diario íntimo. “Te aseguro que nadie lo leerá”, le garantiza, y que puede dejarlo “en la mesa del comedor, al alcance de cualquiera”. “Aunque deberías recordar algo. Una cosa es el deseo de mantener a salvo la intimidad, lo que es muy comprensible, y otra es que nos andemos con secretos. Los secretos nunca son buenos. Al revés, son nocivos, se usan para tapar asuntos feos. ¿Por qué, si no, son secretos? Es mejor no tener nada que ocultar”, le dice.