Una novela para lectores, no para espectadores

Podría pensarse, a primera y maliciosa vista, que el libro con que Agustina Caride ganó el Premio Clarín de Novela y obtuvo un gran éxito proviene de su tema: la célebre y trajinada “grieta”. Nada menos cierto. Donde retumba el silencio es, sí, una novela oportuna, pero no oportunista. Oportuna porque ficcionaliza un tiempo más que verosímil, un ámbito intimista y cotidiano, tan nuestro, con el que podemos identificarnos emocionalmente. Y sin embargo su libro no responde a esas investigaciones de mercado, serviles a la opinión y al gusto de la moda. Lo que sí constituye es una verdadera elegía a la amistad: sus protagonistas son dos mujeres ancianas, ligadas tanto por el amor como por el espanto. Es decir, personajes comunes y corrientes, lo que suele ser más difícil que resulten atractivos. En este sentido Caride es creativa a la manera de un Rembrandt, cuyos retratos dejaron de ser figuras públicas, reyes y conquistadores para cedernos la perpetuidad y la mirada a nosotros, hombres y mujeres hasta entonces completamente anónimos. Una mirada que, como dice Martín Caparrós –uno de los miembros del jurado que la premió- se tiende “para los lectores, no para los espectadores”.