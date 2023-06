En el parque con Virginia

Pienso en ella, sentado en uno de los fornidos bancos de madera, como si pensara en una amiga con la que comparto confesiones. ¿Qué ideas o personajes habrá concebido en este lugar hace un siglo? Saco de mi mochila un libro suyo, A room of one’s own. Lo he comprado hace una hora en la monumental estación ferroviaria de Saint Pancras, aun seguro de tenerlo en algún lugar de mi biblioteca. Es una edición artesanal cuya portada acaricio como a la foto de un ser querido. Leo unas páginas, casi oyendo su voz delgada y sutil, la que recuerdo de un archivo de la BBC, y luego echo mano a una libreta y comienzo a garabatear estas notas.