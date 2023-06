Así lo anunció la diva de los almuerzos, tras una charla con el intendente de su ciudad santafesina natal, Norberto Gizzi. “Le dije: ‘no la saque, hágala arreglar porque el escultor no me conoce seguramente. Dele una foto mía y que me haga de vuelta porque no me reconocí’”, dijo la Chiqui.