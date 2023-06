Horóscopo: qué le depara esta semana a cada signo zodiacal

Cáncer

Cuídense de enemigos ocultos y de personas que sólo parecen que hablan bien. No sean tan ingenuos, especialmente en esta semana que será de revisión de los jefes y auditoría laboral. Mucho trabajo, mejora de puesto, ascenso. Son muy capaces en lo que hacen: concéntrense y visualicen el éxito. Invitación a un viaje. Dinero fácil. No tengan miedo o incertidumbre. Quítense temores de la mente para poder crecer. Amores nuevos y compatibles de Piscis, Cáncer o Virgo, que son sinceros y traen estabilidad. No vuelvan con quien los dañó. Renueven el guardarropas. Semana de un buen aura para transformarse a todo lo positivo. Quítense energías negativas, no presten dinero ni pidan tanto. Embarazo.