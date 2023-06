Lo que el dólar agro dejó tuvo gusto a poco

Cuando comenzó a regir el tipo de cambio de $ 300 se estimaba que la liquidación únicamente de soja alcanzara U$S 5.000 millones, monto estimado que ascendía a U$S 9.000 millones incluyendo el resto de productos incluidos. Hasta la fecha, los U$S 5.094 millones no corresponden solo a la soja. Para ver si en definitiva la meta fue alcanzada tendremos que esperar hasta el 31 de agosto, fecha en la que finaliza el “dólar agro” para todos los productos.