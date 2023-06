"Yuyo" Noé: “Preferí no vender obras a traicionarme en mi búsqueda”

- Estamos en un mundo donde hay reglas comerciales. El establishment son las reglas sociales de propiedad, de forma de venta. Por supuesto que estamos sujetos a todo esto. Pero eso para mí no es lo peor. Lo peor es que estamos sujetos a la imbecilidad. Esto forma parte de la estructura societaria en la que estamos (a la que no elogio para nada). Yo, a pesar de todo, a veces elijo el establishment. Me llama un tipo por teléfono y me dice: “quiero ir a su taller y comprar un cuadro suyo”. Y yo le digo: “no, tiene que ir a la galería”. En ese momento estoy eligiendo establishment porque soy honesto, porque he llegado a un pacto con una galería y no me gusta vender a sus espaldas, cosa que me hace perder muchas ventas. Yo escojo este camino porque son las normas, las reglas de la conducta societaria. Y dejo de lado a un tipo que cree que por hacerlo en mi casa compra más barato. No quiero tratar con un tipo que se quiere hacer el vivo. Le cuento anécdotas de lo que es vender directamente: un señor pregunta: ¿Cuánto cuesta este cuadro? Tanto. Discusión. Se negocia. El precio va bajando. Finalmente nos ponemos de acuerdo. ¿Y en cuántas cuotas puedo pagarlo? Pero usted me ataca por todos lados. Vea, le voy a contar mi vida. Entonces me cuenta (este hombre era director de un banco) que fue lustrabotas. Entonces lo que correspondía era que le preguntara: ¿a quién le estoy vendiendo? ¿Al lustrabotas o al director del banco? Otra. Un tipo quería comprarme un cuadro. Discutimos amablemente aunque el regateo me molesta. El precio baja y por fin llegamos a un acuerdo. Luego, cuando llegó el momento de concretar, nos dimos cuenta de que hablábamos en dos idiomas distintos. Yo en dólares y él en pesos. Con esto quiero decir que todo es inútil. Es el juego de bajar por bajar. No lo aguanto. Por eso prefiero tener un acuerdo con la galería, se quedan con un porcentaje y me ahorran esto que no tolero. Yo soy pintor, no vendedor. A mi taller ya no entra nadie a comprar cuadros. Las ventas se tratan en la galería. De los que me llaman por teléfono para venir al taller, prácticamente el 80% no va luego a la galería (por eso digo que pierdo una gran cantidad de ventas). Los que van a las galerías son otros. Yo no estoy desesperado por vender ¿Quieren comprar pintura como si compraran un sándwich en la esquina? No lo acepto. Leyeron sobre la vida de Modigliani y creen que todos los pintores se mueren de hambre. Entonces, piensan, conviene ir a comprarles… No, no me interesa. Yo tampoco soy un gran productor que realiza siete cuadros por día. No, ni en meses. Bastante si realizo veinte por año.