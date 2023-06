Alumnos que asisten armados a las escuelas

Es el reflejo de la sociedad. La vemos son sus distintos rostros en la calle, en los hogares, en la televisión, en las redes sociales, en los debates públicos entre candidatos a ocupar algún cargo ejecutivo o legislativo, en los establecimientos educativos. La violencia, inherente al ser humano, sigue en una escala ascendente, especialmente en el ámbito de la educación, donde se registraron cinco casos en un mes.

Dos de ellos tuvieron lugar este jueves. Al mediodía en la escuela secundaria Campo de Las Carreras, ubicada en avenidas Kirchner y Alem, de esta ciudad, donde un alumno de 16 años -que cursa el cuarto año- tenía en su poder un revólver calibre 22, sin cartuchos. Una situación similar se vivió en el colegio El Salvador, en Yerba Buena, cuando un estudiante ingresó al aula con un arma; el preceptor del curso, que avisó a las autoridades, contó que la pistola no estaba cargada y que el adolescente dijo haberla llevado al establecimiento “para mostrarla a otro compañero”.

En mayo, dos alumnos ingresaron con armas en la Escuela Técnica N°1, de Monteros, y en la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA), de esta ciudad. En la oportunidad, el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, pidió que los estudiantes fueran expulsados. El 15 de ese mes, alrededor de las 20.30, un estudiante ingresó armado a una de las aulas en la Quinta Agronómica de la UNT y amenazó con disparar a sus compañeros; afortunadamente pudo ser reducido en el momento y luego detenido por la Policía. El joven llevaba consigo tres sobres, con balas 9 mmm adentro, dirigidos a las autoridades universitarias.

Alumnos de la escuela Campo de las Carreras le dijeron a nuestro diario que es común que sus compañeros lleven armas al establecimiento. Entrevistado por LGPlay por estos episodios de gravedad, el ministro de Educación declaró que “todo el conjunto de la sociedad tiene que ver con esto, por eso debemos repudiar y combatir cualquier tipo de práctica violenta, como sociedad”. Señaló que tanto la comunidad educativa, como cada familia, deben hablar sobre el tema, informando con precisión y repudiando estos hechos. Y agregó que estas situaciones no sólo ocurren en Tucumán.

El funcionario afirmó que su cartera está haciendo “todo lo que se puede y a la vez, creo que se puede hacer más: siempre se puede hacer más en cuanto a la prevención: más charlas, más talleres. Mostrar que esto puede arruinarte la vida a vos y a otras personas. Un arma no genera seguridad, sí genera violencia. Quienes tienen un arma están mucho más cerca de la violencia que de la seguridad”.

Si bien el Estado tiene un rol fundamental en la educación, es en el seno familiar donde los niños aprenden los valores éticos que serán enriquecidos en la escuela. Esta, a su vez, debe retomar el papel de formar, no sólo de brindar conocimientos. Sanciones extremas como la expulsión del estudiante transgresor no son una solución porque no lo ayudarán a modificar su conducta, que posiblemente repita en otro colegio. En lugar de segregarlo, se debería tratar psicológicamente al alumno y a sus padres o tutores, a través de los gabinetes psicopedagógicos.

Los episodios de violencia escolar son síntomas de la incomunicación, la falta de afecto, la soledad, la sensación de desamparo, que viven miles de jóvenes en nuestra sociedad, a ello se suma la droga y la pobreza. Son casos en que la familia no los contiene. La mediación es una herramienta eficaz para resolver los conflictos y favorecer la convivencia. “La sanción debe formar parte del proceso educativo, no ser el producto final”, dijo alguna vez un ministro. Sancionar sin educar no conduce a nada positivo.