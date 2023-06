Las últimas lluvias mejoraron las perspectivas para la siembra de trigo

En Buenos Aires, la cobertura fue menor, pero no menos importante. El 60% de su extensión recibió lluvias de 30 mm a 120 mm. Se destaca la gran descarga que hubo en el NE bonaerense, con registros de 100 mm en San Pedro, de 95 mm en Pergamino y de 82 mm en Junín. Hacia el NO fue muy poco, en Villegas solo se registraron 2,5 mm. Las tormentas más fuertes se desarrollaron en el centro este: en Dolores se registró 122 mm. Hacia el SE, Balcarce recibió 75 mm y Benito Juárez 65 mm. Lamentablemente, el agua no llegó a la franja oeste: en Coronel Pringles solo cayeron 4 mm y en Coronel Suárez 6 mm. Desde la localidad de 9 de Julio hacia el oeste, los milímetros fueron casi nulos.