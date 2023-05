Presunta defraudación: "Se llegará hasta las últimas consecuencias", afirman en la Caja Popular

"En dos siniestros auditados por la Caja Popular los empleadores confesaron que ellos no completaron la denuncia, por lo que no se pudo determinar quién la presento. Existen siniestros donde los empleadores se negaron a declarar sobre las inconsistencias observadas por la Caja Popular, por lo que la Institución solicitará se investigue su participación o no en las maniobras delictivas", sostuvo el titular de la CPA.