"Incoherente" y "caradura": El peronismo tucumano salió al cruce de Macri

Según Caponio, Macri "no sólo ofendió a autoridades gubernamentales y judiciales" con sus dichos, sino que también "le faltó el resto a la voluntad popular". "Macri no tiene decoro alguno”, agregó. Y pronosticó que su comportamiento "será castigado en las urnas" en las elecciones provinciales porque “los tucumanos no comen vidrio" y "no votarán a los candidatos Roberto Sánchez y Alfaro, puestos a dedo desde Buenos Aires por un caudillo porteño”.