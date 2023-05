Dos tucumanas apasionadas por la pelota paleta

No tienen vestuario, pero se entrenan igual. Juegan en la Selección nacional de pelota paleta, pero no cobran. Cyntia “Popy” Pinto y Soledad Frías García saben que el deporte que las apasiona no es tan popular y quizás por eso su camino parece empinarse más que el de otros atletas, pero eso no las frena. Ponen el corazón, compiten y se destacan: vienen de ganar el Campeonato Argentino de primera categoría en la modalidad trinquete (cancha cerrada), en Santa Fe. Es la primera vez que Tucumán obtiene un título a nivel nacional en esa división. Y ahora van por más.