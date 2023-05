Motociclistas, un problema urbano y de salud

La reflexión que falta, con los crudos datos recolectados, es qué es necesario hacer para cambiar esta realidad. Es posible que a partir del cruce de información se puedan organizar operativos de control en sitios peligrosos, pero es evidente que es precisa una política enfocada en un cambio de conducta y respeto a las normas, puesto que la anomia de los conductores de motocicletas es generalizada y se la puede ver en cualquier esquina: cruzan en rojo, circulan en zigzag, hablan por teléfono, no usan casco, suben a las veredas. Es frecuente ver esa inconducta en cadetes de servicios de mensajería, que se han convertido en usuarios constantes de las calles, pero no son los únicos. Esa falta de respeto es tan generalizada y habitual que los mismos guardianes del orden -agentes municipales y policías- los ignoran, a menos que estén en un operativo de control específico. Esa tolerancia permite que se considere que es igual respetar o no la ley, pues no hay castigo ante la infracción. Y en el caso en que se produce sanción -cuando se secuestran los vehículos-, esto no sirve para un cambio de hábitos.