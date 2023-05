Messi y la sana costumbre de ganar

Con la perspectiva que da el futuro, mucho se hablará sobre si Lionel Messi hizo bien o no en elegir PSG para continuar su carrera después de su abrupta salida de Barcelona. Su salto de fe no se puede cuestionar: con su poderío económico y deportivo, el equipo parisino era la mejor plataforma posible para volver a aspirar al dominio de Europa, un objetivo con el que el conflictuado Barca no ha vuelto ni a soñar desde aquel lapidario 8-2 en la Champions a manos de Bayern Munich. Sin embargo, y aunque con PSG tampoco pudo cortar la racha de frustraciones en la búsqueda de otra “orejona” (el único trofeo que alcanza para saciar la ambición de los clubes grandes), lo cierto es que mal no le fue: el título de liga que ganó ayer tras el empate 1-1 con Estrasburgo (con sol suyo, para variar) fue el tercero en dos temporadas, ya que se suma a la liga del año pasado y a la Supercopa de Francia de este año. Números que suenan a gran cosecha para cualquier jugador, pero con “Leo” las cosas se miden con una vara distinta. Porque es el mejor, y del mejor siempre se espera que gane todo, aunque no todo dependa de él.