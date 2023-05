Alejandro Sangenis dijo que Sánchez y Campero tuvieron una actitud cínica en Yerba Buena

"No fue distinto en la visita al detonado San José -dijo Sangenis-, donde se pasearon ufanamente como si no fueran los responsables de siete años y medio de abandono y ni una obra de mejoras, sin reemplazar las ya vetustas lámparas de vapor de sodio por las de led como lo hizo en todas las entradas de countries, los contratos basuras por los cuales esclaviza a gente sin recursos por $ 6.000. Estos son los puntales de la política que degrada a la gente y a la cual no les brindan ni los mínimos servicios", afirmó.